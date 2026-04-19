Pijan z otrokom v avtomobilu zapeljal s ceste, vozilo se je prevrnilo

Okoli 15.30 ure se je v Zagradu v Celju zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili poškodovani dve osebi. Voznik osebnega vozila je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil oblast nad vozilom in zapeljal z vozišča. Vozilo se je prevrnilo. Voznik, ki je vozil pod vplivom alkohola, se je v prometni nesreči hudo poškodoval, sopotnik- otrok pa lažje, so sporočili s PU Celje.