Okoli 15.30 ure se je v Zagradu v Celju zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili poškodovani dve osebi. Voznik osebnega vozila je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil oblast nad vozilom in zapeljal z vozišča. Vozilo se je prevrnilo. Voznik, ki je vozil pod vplivom alkohola, se je v prometni nesreči hudo poškodoval, sopotnik- otrok pa lažje, so sporočili s PU Celje.
Črna kronika
Pijan z otrokom v avtomobilu zapeljal s ceste, vozilo se je prevrnilo
V okolici Celja se je zgodila huda prometna nesreča, ko je pijan voznik z neprilagojeno hitrostjo zapeljal s ceste. V nesreči sta se poškodovala tako voznik kot otrok, ki je bil z njim v avtomobilu.
