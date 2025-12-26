Pijan za volan: udaril 46-letnika, kazen tudi natakarici

24. decembra so bili policisti ob 21.55 napoteni do parkirišča pred enim od gostinskih lokalov v Sežani, od koder je klical moški in prijavil, da ga je njemu neznani moški udaril v obraz.

"Policisti so z zbiranjem obvestil na kraju ugotovili, da se je pred tem 27 letni prijavitelj iz okolice Sežane nahajal v gostinskem lokalu na območju Sežane, kjer je popival alkoholne pijače. Ko je ob približno 21.50 uri pod močnim vplivom alkohola odšel k svojem vozilu in sedel vanj, z namenom, da se odpeljal stran, je do njega pristopil 46 letni Sežančan in mu hotel preprečiti vožnjo z vozilom, prijavitelja pa so pred tem tudi drugi prepričevali naj ne vozi," so pojasnili s Policije.

46-letnik je prišel k vratom prijavitelja, jih odprl in ga pozval, da gre iz vozila in mu hotel preprečiti vožnjo. Slednjega je to razjezilo in je začel 46-letnega Sežančana iz vozila brcati, nakar je izstopil iz vozila in ga začel udarjati po zgornjem delu telesa in nanj preklinjati.