Črna kronika

Pijan za volan: udaril 46-letnika, kazen tudi natakarici

Sežana, 26. 12. 2025 14.16 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
D. S.
Odklanjanje alkohola

V gostinskem lokalu v Sežani je neznanec moškega udaril v obraz. Ker je 27-letnik hotel voziti pijan, ga je 46-letnik poskusil ustaviti. Mlajšega je to ujezilo, zato je 46-letnika udaril v obraz. Ker so mu vidno pijanemu v lokalu postregli alkohol, bo zoper najemnika in natakarico uveden hitri postopek.

24. decembra so bili policisti ob 21.55 napoteni do parkirišča pred enim od gostinskih lokalov v Sežani, od koder je klical moški in prijavil, da ga je njemu neznani moški udaril v obraz. 

"Policisti so z zbiranjem obvestil na kraju ugotovili, da se je pred tem 27 letni prijavitelj iz okolice Sežane nahajal v gostinskem lokalu na območju Sežane, kjer je popival alkoholne pijače. Ko je ob približno 21.50 uri pod močnim vplivom alkohola odšel k svojem vozilu in sedel vanj, z namenom, da se odpeljal stran, je do njega pristopil 46 letni Sežančan in mu hotel preprečiti vožnjo z vozilom, prijavitelja pa so pred tem tudi drugi prepričevali naj ne vozi," so pojasnili s Policije.

46-letnik je prišel k vratom prijavitelja, jih odprl in ga pozval, da gre iz vozila in mu hotel preprečiti vožnjo. Slednjega je to razjezilo in je začel 46-letnega Sežančana iz vozila brcati, nakar je izstopil iz vozila in ga začel udarjati po zgornjem delu telesa in nanj preklinjati. 

Popivanje
Popivanje
FOTO: Reuters

"To je moškega, ki mu je želel preprečiti vožnjo, razjezilo in ga je z dlanjo desne odprte roke udaril v obraz in ga pri tem lahko telesno poškodoval. Prijavitelj se je nato še hotel pretepati, vendar so mu to preprečili njegovi prijatelji tako, da so ga odmaknili stran. Policisti bodo zoper oba kršitelja v nadaljevanju ustrezno ukrepali (v primeru podaje predloga za pregon kazenska ovadba oziroma hitri postopek)," so sporočili.

Na kraju so policisti še ugotovili, da se je prijavitelj pred tem nahajal v bližnjem gostinskem lokalu, kjer je bil postrežen z alkoholno pijačo, čeprav je bil vidno pod vplivom alkohola, kar je potrdilo več prič. "Zaradi kršitev določil Zakona o omejevanju porabe alkohola bo zoper natakarico in najemnika gostinskega lokala uveden hitri postopek," so še zapisali policisti.

Pijana 41-letnica žalila domače, 37-letnik bivšo partnerko polil s pivom

oježeš
26. 12. 2025 15.31
Močno pijan, pa nabuta treznega. Ježeš, to je pa tudi fenomen. Ta, ki je želel preprečiti vožnjo pijanemu pa res ne zasluži kazni. Veseli so lahko, da je preprečil kakšno žrtev na cesti ali pa nepotrebno gmotno škodo.
Odgovori
0 0
slovenc59
26. 12. 2025 15.18
In namesto da ga pohvalijo, bo dobil položnico....Pa taka policija...
Odgovori
+2
2 0
