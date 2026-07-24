24-letnik za volanom BMW-ja povzročil trčenje, vozil pod vplivom alkohola

Policisti PP Krško so ugotovili, da je 24-letnik z vozilom znamke BMW, z namenom prehitevanja zapeljal na levo smerno vozišče v trenutku, ko je njegovo vozilo že prehiteval 22-letni voznik VW golfa.
Povzročitelj je vozil pod vplivom alkohola, v krvi je imel več kot en promil alkohola. Odrejen je bil strokovni pregled, vozniku pa so odzveli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo.
Policisti nadaljujejo u ugotavljanjem vseh okoliščin.
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