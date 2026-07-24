Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

24-letnik za volanom BMW-ja povzročil trčenje, vozil pod vplivom alkohola

Krško, 24. 07. 2026 10.51 pred 17 dnevi 1 min branja 3

Avtor:
N.V.
Preizkus alkoholiziranosti

V Srednjem Pijavškem se je zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena dva osebna avtomobila. Za trčenje je bil odgovoren 24-letnik, ki je vozil pod vplivom alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje.

Policisti PP Krško so ugotovili, da je 24-letnik z vozilom znamke BMW, z namenom prehitevanja zapeljal na levo smerno vozišče v trenutku, ko je njegovo vozilo že prehiteval 22-letni voznik VW golfa. 

Hitra vožnja
Hitra vožnja
FOTO: Shutterstock

Povzročitelj je vozil pod vplivom alkohola, v krvi je imel več kot en promil alkohola. Odrejen je bil strokovni pregled, vozniku pa so odzveli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Policisti nadaljujejo u ugotavljanjem vseh okoliščin.

prometna nesreča alkohol vožnja
24ur.com 52-letnik vozil močno pijan in brez vozniškega dovoljenja
24ur.com En se je pijan prevrnil, drugi pijan in pod vplivom drog trčil v ograjo
24ur.com 171 km/h in alkohol za volanom: voznik ostal brez vozniškega dovoljenja
24ur.com Pijani voznik tovornjaka vijugal po avtocesti, podiral znake, trčil v vozilo
24ur.com Močno pijan trčil v prometno signalizacijo, nadaljeval z nevarno vožnjo
24ur.com 31-letnik v Destrniku pijan trčil v peški in pobegnil
24ur.com Pijan voznik v krožišču zapeljal v napačno smer in povzročil nesrečo
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
čevapgpt
24. 07. 2026 13.18
spremenite promile v zaporna leta pa se bo zmanjšalo.
Odgovori
+3
3 0
Jože50
24. 07. 2026 13.13
Nekaj se dogaja z ljudmi,da zabredejo v alkohol ali druge substance,imeti bi pa morali več odgovornosti za volanom.Namreč preveč pozabljajo da niso sami na cesti,in potem se izgovarjajo na sodišču da so bili pod vplivom alkohola in da se nič ne spomnijo,mislim da jih nobeden ni prisilil piti alkohola zato ne bi smelo biti olajševalnih okoliščin.
Odgovori
+0
1 1
The T3chnics
24. 07. 2026 12.05
Ja, vozil je pod vplivom droge alkohol.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Znate izbrati pravo meso?
Znate izbrati pravo meso?
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897