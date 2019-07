Pijan zapeljal preko travnikov in njiv in oplazil policijsko vozilo

Kot so sporočili s PU Novo mesto, so 5. 7. zvečer poskušali ustaviti osebni avtomobil, ki ni imel nameščenih registrskih oznak. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval vožnjo, storil več kršitev cestno prometnih predpisov, v bližini naselja Ob potoku zapeljal preko travnikov in njiv in oplazil službeno vozilo policije.

Policisti so ga ustavili in obvladali z uporabo prisilnih sredstev. Med postopkom so ugotovili, da 41-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,37 miligrama alkohola. Neregistrirano vozilo so mu zasegli in mu izdali plačilni nalog v vrednosti 5270 evrov.

Voznica ogrožala pešce in goste na terasi lokala

Poleg tega pa so obravnavali tudi nevarno vožnjo voznice, o kateri so bili 5. 7 obveščeni brežiški policisti. Kršiteljica naj bi z nevarno in nezanesljivo vožnjo ogrožala pešce, goste na terasi lokala in druge udeležence v prometu. Policisti so 33-letno voznico izsledili in ugotovili, da ima v litru izdihanega zraka 1,27 miligrama alkohola. Pozitiven je bil tudi hitri test za ugotavljanje vožnje pod vplivom prepovedanih drog. Odpeljali so jo v prostore za pridržanje, ji izdali plačilni nalog in

napisali obdolžilni predlog.