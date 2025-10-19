Svetli način
Črna kronika

Pijan zapeljal s ceste in se prevrnil na streho

Jezersko, 19. 10. 2025 14.27 | Posodobljeno pred 59 minutami

Avtor
D. S.
Kranjski policisti so obravnavali prometno nesrečo med Preddvorom in Jezerskim, kjer je 38-letnik zapeljal s ceste na travnik in se z avtomobilom prevrnil na streho. Skupaj z 41-letnim sopotnikom sta bila telesno poškodovana, 38-letnik pa je vozil pod vplivom alkohola.

Kranjski policisti so bili včeraj okoli 12.15 obveščeni o prometni nesreči na cestni relaciji Preddvor-Jezersko: "Po podatkih s katerimi razpolagamo je 38-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste na travnik in se z avtomobilom prevrnil na streho. V avtomobilu je bil tudi 41-letni sopotnik. Oba sta bila lahko telesno poškodovana. Pomoč na kraju jima je nudilo zdravstveno osebje," so pojasnili.

38-letni voznik je avtomobil vozil pod vplivom alkohola (0,61 mg/l). Policisti zanj vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.

a res1
19. 10. 2025 15.28
Izgleda, da regija 07 sploh več ne spada pod Slovenijo. Kot, da se nič ne dogaja...
Bigbadjohn
19. 10. 2025 15.14
Ampak narava pa je tam lepa!
Lolekman9875
19. 10. 2025 14.55
Superman haha
Watcherman
19. 10. 2025 14.50
Čestitke za neumnosti na cestah hiiiiiiiiiiiihihi.
jedupančpil
19. 10. 2025 14.49
+1
svašta
