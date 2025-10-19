Pijan zapeljal s ceste in se prevrnil na streho

Kranjski policisti so bili včeraj okoli 12.15 obveščeni o prometni nesreči na cestni relaciji Preddvor-Jezersko: "Po podatkih s katerimi razpolagamo je 38-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste na travnik in se z avtomobilom prevrnil na streho. V avtomobilu je bil tudi 41-letni sopotnik. Oba sta bila lahko telesno poškodovana. Pomoč na kraju jima je nudilo zdravstveno osebje," so pojasnili.

38-letni voznik je avtomobil vozil pod vplivom alkohola (0,61 mg/l). Policisti zanj vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.