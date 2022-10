Pijan zapeljal s ceste in se z vozilom prevračal po travi

Voznik, ki se je ponesrečil v soboto, 1. oktobra, je bil v avtomobilu sam. Kot je do zdaj ugotovila Policija, je peljal izven Ozeljana proti naselju Vogrsko. Ko je vozil po ravnem delu vozišča, je z avtomobilom zapeljal v desno izven vozišča na travnato bankino in se z vozilom vred večkrat prevrnil. "Kasneje je vozilo obstalo na kolesih približno tri metre izven vozišča," so potek nesreče opisali predstavniki Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Policisti so v nadaljevanju postopka preverili, ali je ponesrečeni vozil pod vplivom alkohola. Test je pokazal, da je imel več kot 0.52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, zato so mu prometni policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Voznik se je v prometni nesreči lažje poškodoval, zato so mu reševalci Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Nova Gorica nudili prvo oskrbo in ga nato odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Dr. Franca Derganca Nova Gorica.

Prometnim policistom in reševalcem so na kraju nesreče pomagali tudi novogoriški poklicni gasilci. Prometni novogoriški policisti pa so proti povzročitelju podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče povzročitelja .