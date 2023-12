Pijan zapeljal skozi rdečo luč, trčil v drugo voznico in jo poškodoval

V ponedeljek okoli 22.30 se je v križišču Tivolske in Celovške ceste v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so policisti med preiskavo ugotovili, da je voznik, ki je vozil po Tivolski cesti, zapeljal naravnost skozi rdečo luč na semaforju in ob tem trčil v voznico osebnega vozila, ki je s Celovške ceste zavijala levo na Tivolsko.

V nesreči se je voznica lažje poškodovala.

Policisti so v postopku ugotovili še, da je voznik vozil pod vplivom alkohola. Alkotest je namreč pokazal rezultat 1,04 miligrama alkohola v izdihanem zraku. Vozniku so odredili strokovni pregled ter ga pridržali do iztreznitve.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil v zvezi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.