Pijan zapeljal z vozišča, prebil ograjo in zdrsnil v grapo

Nesreča se je zgodila okoli 8.40, kljub zdrsu v grapo voznik ni bil poškodovan. "Policisti so mu v nadaljevanju postopka odredili preizkus alkoholiziranosti z alkotestom. Rezultat je pokazal, da je vozil pod vplivom alkohola (rezultat je pokazal 0,84 mg/l alkohola v izdihanem zraku)," so sporočili s PU Nova Gorica.

Na kraju so poleg policistov posredovali tudi gasilci PGD Tolmin in PGD Most na Soči ter reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Nova Gorica.

"Zoper povzročitelja prometne nesreče bo zaradi suma storitve prekrškov po Zakonu o pravilih cestnega prometa, in sicer zaradi neprilagojene hitrosti ter vožnje pod vplivom alkohola, podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče," so po nesreči sporočili policisti.