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Črna kronika

Pijan zapeljal z vozišča, prebil ograjo in zdrsnil v grapo

Most na Soči, 28. 07. 2026 15.41 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
N.L.
Policija, splošna

Na odseku ceste med Mostom na Soči in Idrijo pri Bači v občini Tolmin je zjutraj 24-letnik v ostrem in nepreglednem levem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal z vozišča, prebil varnostno ograjo in zdrsnil v grapo, kjer je vozilo obstalo. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je voznik vozil pijan.

Nesreča se je zgodila okoli 8.40, kljub zdrsu v grapo voznik ni bil poškodovan. "Policisti so mu v nadaljevanju postopka odredili preizkus alkoholiziranosti z alkotestom. Rezultat je pokazal, da je vozil pod vplivom alkohola (rezultat je pokazal 0,84 mg/l alkohola v izdihanem zraku)," so sporočili s PU Nova Gorica.

Na kraju so poleg policistov posredovali tudi gasilci PGD Tolmin in PGD Most na Soči ter reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Nova Gorica.

"Zoper povzročitelja prometne nesreče bo zaradi suma storitve prekrškov po Zakonu o pravilih cestnega prometa, in sicer zaradi neprilagojene hitrosti ter vožnje pod vplivom alkohola, podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče," so po nesreči sporočili policisti.

prometna nesreča pu nova gorica policija

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KOMENTARJI4

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krjola
28. 07. 2026 17.10
a je sploh še kdo trezen na cesti?
Odgovori
0 0
nikolinormalen
28. 07. 2026 16.22
Tale je šel iz afterpartyja v Bovcu.
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+0
1 1
metalika
28. 07. 2026 15.54
Tine greva v grapa
Odgovori
+2
2 0
Zedd
28. 07. 2026 16.18
Ne, ka gre d'ž.
Odgovori
+1
1 0
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