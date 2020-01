Pijan zaspal na konju

V kroniki črnomaljskih policistov se je znašel nenavaden dogodek, ki je vključeval konja, 23-letnika in alkohol.

V petek opoldne so namreč pri Semiču na relaciji Občice–Gaber opazili konjenika, ki je zaspal na konju in dajal videz, da bo vsak čas padel s konja. Policisti so ugotovili, da je 23-letni jezdec verjetno omagal zaradi alkohola, saj je preizkus alkoholiziranosti pokazal 1,0 mg/l alkohola v izdihanem zraku (po starem bi to bilo 2,08 promila), je sporočil predstavnik PU Novo mesto Robert Perc, ki je dodal, da so za konja poskrbeli konjenikovi znanci, za konjenika pa policisti.

Napisali so mu dva plačilna naloga. Prvega, ker med ježo ni uporabljal zaščitne čelade, drugega pa, ker je jezdil po državni cesti. Za prvi prekršek je predpisana globa 120 evrov, za drugega pa 40 evrov.