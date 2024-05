Pijan zaspal v lokalu, zbudila ga je natakarica, naspal se je v priporu

V enem od mariborskih lokalov se je pijani gost odločil, da bo tam kar prenočil. A ko ga je natakarica prebudila in ga opozorila, da v lokalu ne more spati, se je prišel moški nedostojno vesti do nje in nanjo kričati.

Ker se gost ni umiril, je natakarica poklicala Policijo, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Vendar pa se kršitelj tudi ob prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, da naj s kršitvijo preneha. Policista sta tako za moškega odredila pridržanje do streznitve.

"V prostorih za pridržanje se je lahko kršitelj v miru naspal, posledice svojega početja pa bo čutil, ko se bo streznil, saj mu je bil izdan plačilni nalog za navedene kršitve," so še sporočili z mariborske policijske uprave.