Pijan zletel s ceste in se hudo poškodoval

Pomurski policisti so bili včeraj, okoli pol devete zvečer, obveščeni o prometni nesreči izven naselja Križevci pri Ljutomeru v smeri Noršinec.

Na kraju so ugotovili, da je motorist zaradi neprilagojene hitrosti v blagem desnem ovinku zapeljal izven vozišča na njivo in padel. Pri tem se je huje poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v bolnišnico.

Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je vozil pod vplivom alkohola.