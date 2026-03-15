Pijana 18-letnica fizično napadla svojega partnerja

Malo po 00.30 so koprski policisti posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v stanovanju v Kopru, kjer sta se sprla 18-letnica in njen 22-letni partner.

Policisti so ugotovili, da je vidno pijana 18-letnica vpila na fanta, ga žalila ter ga pri tem tudi fizično napadla.

Ker je s kršitvijo nadaljevala in večkrat zagrozila, da bo s fantom ponovno obračunala, so policisti zoper njo odredili pridržanje. Zaradi kršitve javnega reda in miru so ji izdali tudi plačilni nalog, so sporočili s PU Koper.