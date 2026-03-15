Pijana 18-letnica fizično napadla svojega partnerja

Malo po 00.30 so koprski policisti posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v stanovanju v Kopru, kjer sta se sprla 18-letnica in njen 22-letni partner.
Policisti so ugotovili, da je vidno pijana 18-letnica vpila na fanta, ga žalila ter ga pri tem tudi fizično napadla.
Ker je s kršitvijo nadaljevala in večkrat zagrozila, da bo s fantom ponovno obračunala, so policisti zoper njo odredili pridržanje. Zaradi kršitve javnega reda in miru so ji izdali tudi plačilni nalog, so sporočili s PU Koper.
31-letnik pretepen pred lokalom
V soboto pa so bili policisti malo po 4. uri iz bolnišnice Izola obveščeni o 31-letnem moškem, ki je bil pretepen pred enim od lokalov v Kopru.
Ugotovili so, da je zaenkrat neznani storilec pristopil do 31-letnega domačina in ga pred lokalom s čelom udaril v predel nosu ter ga s tem lažje telesno poškodoval.
Policisti o dogodku zbirajo obvestila in bodo napisali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje povzročitve lahke telesne poškodbe.