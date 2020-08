Pijana moška napadla varnostnika, nato izzivala še policiste

V noči s četrtka na petek, nekaj po polnoči, so v Čatež ob Savi poklicali policiste, ker sta opita 19- in 35-letni moški delala kraval. Opozoril varnostnika nista upoštevala, še več, ko je varnostnik želel pomiriti razmere, sta se spravila nanj in ga poškodovala. Kot so sporočili s PU Novo mesto, so nadaljevanje preprečili policisti, a so bili tudi sami deležni izzivanja in nedostojnega vedenja.

Ker drugače niso mogli vzpostaviti javnega reda, so uporabili razpršilec, telesno silo in lisice ter 35-letnika, ki je bil bolj vztrajen pri kršitvah od 19-letnika, ki ga noge vpričo policistov niso dobro držale, pridržali.