Pijana 29-letnica se je po prepovedi nadaljnje vožnje zaklenila v avto

Ob 01.15 uri zjutraj so policisti v Slovenski Bistrici ustavili 29-letno voznico osebnega avtomobila, pri kateri je preizkus alkoholiziranosti nameril prisotnost 0,66 mg/l alkohola v izdihanem zraku, sporočajo s PU Maribor.

Voznici so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in ji prepovedali nadaljnjo vožnjo. A po izrečeni prepovedi se je 29-letnica usedla v avtomobil, se zaklenila in z vožnjo nameravala nadaljevati. Partner, ki je bil ob tem prisoten, je nato razbil vetrobransko steklo na vozilu ter ji s tem preprečil nadaljnjo vožnjo, policisti pa so zoper njo odredili pridržanje do streznitve.

Nadaljnji postopek sledi na okrajnem sodišču za prekrške, še dodaja Policija.