Pijana 65-letnika: eden s traktorjem v hišo, drugi po levem pasu

Novomeški policisti so bili včeraj okoli 16.30 obveščeni o prometni nesreči v Gabrju, kjer je 65-letni voznik kmetijskega traktorja izgubil oblast nad vozilom in trčil v stanovanjsko hišo.

Voznik, ki je brez veljavnega vozniškega dovoljenja vozil neregistriran in nezavarovan traktor, je opravljanje preizkusa na alkoholiziranost odklonil. Policisti so mu traktor zasegli in mu izdali plačilni nalog.

Pod vplivom alkohola pa je vozil tudi 65-letnik na območju Mosteca, ki je v petek okoli 12. ure vozil po levi strani vozišča. V litru izdihanega zraka je imel 1,20 miligramov alkohola. Policisti so mu zato preprečili nadaljnjo vožnjo in mu odvzeli vozniško dovoljenje.