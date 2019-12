Pijana Hrvatica zapeljala v poln lokal, ena oseba umrla

V kraju Labin v Istri se je zgodila huda nesreča. Pijana voznica je namreč izgubila oblast nad vozlom in zapeljala v poln gostinski lokal, pri čemer je mlajši domačin umrl, še štiri osebe so poškodovane. Gostje in lastnik lokala so takoj začeli pomagati poškodovanim in pospravljati uničeno pohištvo, da bi olajšali dostop reševalcem.

FOTO: Dejan Štifanić/Glas Istre

Iz hrvaške Istre poročajo o nenavadni tragični prometni nesreči. V kraju Labin je vozilo, ki naj bi zaradi neprilagojene hitrosti zapeljalo s ceste, trčilo v gostinski lokal Rock Caffe, ki je bil v tem času poln gostov, pišeGlas Istre. Pet gostov je bilo poškodovanih, eden izmed njih, 34-letni domačin, pa je med prevozom v bolnišnico umrl. 32-letnica in 31-letnik so huje poškodovani, 27-letnica in 29-letnik pa lažje. Umrli 34-letnik naj bi se v času nesreče nahajal na terasi lokala.

Voznica je vozila pod vplivom alkohola. FOTO: Dejan Štifanić/Glas Istre

Po informacijah istrske policije je nesrečo povzročila 28-letna voznica Volkswagen Pola puljskih registrskih tablic, ki je vozila pod vplivom alkohola. Test naj bi pokazal kar 1,37 promila, zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče pa so jo pridržali. Po informacijah lokalnih medijev naj bi bila voznica in njen sopotnik po nesreči v šoku. Gostje in lastnik lokala so takoj začeli pomagati poškodovanim in pospravljati uničeno pohištvo, da bi olajšali dostop reševalcem.

