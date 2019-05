Pijana prevozila rdečo luč, vijugala po cesti, na avtocesti pa peljala le 30 km/h

Mariborski policisti so bili ob 1.05 obveščeni, da je voznik terenskega vozila znamke Land Rover na Tržaški cesti v Mariboru, pri Carinarnici, zapeljal v križišče, ko je na semaforju gorela rdeča luč. Kasneje je proti Slivnici pri Mariboru vozil cikcak po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti so o njegovi nevarni vožnji prejeli še več obvestil voznikov.

Takoj so se odzvali in avtomobil izsledili na avtocesti v bližini Slovenske Bistrice, kjer se je vozilo premikalo zelo počasi, približno 20–30 km/h. Takoj so ga pričeli ustavljati z modrimi utripajočimi lučmi, patrulje v ozadju pa so z modrimi utripajočimi lučmi na nevarnost opozarjale ostale voznike, ki so takrat vozili po avtocesti v smeri Slovenske Bistrice.

Vozilo so nekaj trenutkov za tem ustavili in umaknili na odstavni pas avtoceste. Med postopkom so ugotovili, da ga je vozila 45-letna voznica iz okolice Maribora, ki za vožnjo ne poseduje vozniškega dovoljenja. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je imela v organizmu kar 1,53 mg/l alkohola.

Policisti so voznici vozilo zasegli in ga odstranili z avtoceste. Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja, vožnje pod vplivom alkohola in storitve več cestno prometnih prekrškov bodo zoper njo podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

"Vsem voznikom, ki ste nas obvestili o nevarni vožnji in smeri vožnje nevarne voznice, se za obvestila lepo zahvaljujemo. Morda smo skupaj preprečili novo tragedijo na naših cestah," so zapisali na Policijski upravi Maribor.