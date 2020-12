Pijana in z otroki v avtomobilu zapeljala v potok

Škofjeloški policisti so včeraj zvečer obravnavali voznico, ki je zaradi močnega vpliva alkohola (rezultat preizkusa alkoholiziranosti 0,91 mg/l) in posledično nepravilne strani vožnje s ceste zapeljala v približno pol metrski potok in se z osebnim avtomobilom prevrnila na streho. Ob tem so na vozilu počila stekla, skozenj pa je začela vdirati voda. V vozilu so bili še trije otroci. En otrok se je rešil iz vozila in stekel po pomoč do bližnje stanovanjske hiše in (po prvih podatkih) dveh domačinov, ki sta potem iz vozila rešila ostale tri ujete. Če ne bi bilo takega poguma in zbranosti otroka ter hitre pomoči dveh domačinov, bi se dogodek zagotovo odvil drugače, so sporočili s PU Kranj.