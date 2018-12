Pijana in z otrokom v avtu za volan

December je čas veselja in takšnih in drugačnih zabav. A da alkohol in volan ne gresta skupaj, vedno znova opozarjajo policisti. Vendar opozorila, kot kaže, še vedno ne zaležejo. Gorenjski policisti so nocoj namreč obravnavali voznico, ki je za volan sedla z več kot dvema promiloma alkohola v krvi, za povrhu pa je v vozilu imela tudi otroka.

"Voznico so iz prometa po nevarni in nezanesljivi vožnji na glavni cesti med Podtaborom in Tržičem izločili tržiški policisti," nam je sporočil Bojan Kos s Policijske uprave Kranj, ki je obenem opozoril tudi na zahtevne vremenske razmere, ki trenutno vladajo na cestah.