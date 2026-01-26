Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Pijana in zadrogirana divjala skoraj 200 kilometrov na uro

Koper, 26. 01. 2026 16.27 pred 52 minutami 1 min branja 9

Avtor:
N.L.
Zaradi izsiljevanja se je nazadnje obrnil na Policijo

Koprski policisti so ujeli 23-letno voznico, ki je po cesti, kjer je omejitev 90 kilometrov na uro, vozila s kar 195 kilometri na uro. Policisti so ugotovili še, da je voznica pijana in pod vplivom drog. Zagrožena skupna kazen za vse storjene prekrške znaša 2760 evrov in 36 kazenskih točk.

V soboto ob 4.10 je 23-letna voznica osebnega avtomobila doma iz okolice Kopra po cesti, kjer velja omejitev 90 km/h, kljub slabši vidljivosti zaradi dežja, vozila s povprečno hitrostjo 195 km/h. Z vožnjo je nadaljevala po regionalni cesti v smeri Rižane, kjer je večkrat zapeljala na nasprotno smerno vozišče.

Koprski policisti so 23-letnici odredili alkotest, ki je pokazal 0,08 mg/l alkohola v izdihanem zraku, in hitri test na droge, ki je bil pozitiven na kokain, zato so ji odredili strokovni pregled, a ga je voznica odklonila.

Pijani in zadrogirani voznici so odvzeli dovoljenje in ji na kraju izdali plačilni nalog, čaka jo še obdolžilni predlog. "Zagrožena skupna kazen za vse storjene prekrške znaša 2760 evrov in 36 kazenskih točk," so sporočili koprski policisti.

hitrost alkohol droge policija prekršek

Po cesti drvel kar 162 kilometrov na uro

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
pojtrarara
26. 01. 2026 17.30
grozljivka kaksne snrtne puscice se to vizijo po naših cestah.... groza... tako ravnanje bi zahtevalo sojenje za kaznivo dejanje... ker to je namerno ogrozanje vseh ostali udelezencev
Odgovori
0 0
OSINT
26. 01. 2026 17.28
Takim zadetkom je vseeno za kazen, za tuje in svoje zivlenje.
Odgovori
+1
1 0
lokson
26. 01. 2026 17.26
Pravice. Feministke pa v luft, ker so jo baje zaustavili samo zato, ker je ženska. Če bi se hecal.
Odgovori
+1
1 0
Kalymero
26. 01. 2026 17.29
Saj ni neopredeljena nika vozila.
Odgovori
+1
1 0
Kalymero
26. 01. 2026 17.21
Pri taki hitrosti je normalno, da je sekala ovinke drugače nebi zvozila. Malo bi ji pa glede na mladost in neizkušenost lahko pogledali skozi prste.🤣
Odgovori
+1
3 2
Lion91
26. 01. 2026 17.12
36 kazenskih toč? Kaj si potem 2x ob vozniško dovoljenje?
Odgovori
+3
3 0
Artechh
26. 01. 2026 17.07
gospodicna iz luknje metelokova
Odgovori
+6
6 0
Špica
26. 01. 2026 16.51
hja a ji bojo od socjale trgali za prekrsek samo prasam?
Odgovori
+4
4 0
Watcherman
26. 01. 2026 17.18
Kazen se mora plačati ne glede na to ali imaš denar ali ne.
Odgovori
+5
6 1
bibaleze
Portal
Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev
Kdo povzroča več stresa: otroci ali partner?
Kdo povzroča več stresa: otroci ali partner?
Dveletni čudež biljarda: nadarjeni Jude osvaja svet
Dveletni čudež biljarda: nadarjeni Jude osvaja svet
Prihaja dojenček številka dve
Prihaja dojenček številka dve
zadovoljna
Portal
La Toya bo na Kmetiji pripravila pravi 'fashion week'
Ljubitelji serije Botri, pripravite se na dvojne epizode
Ljubitelji serije Botri, pripravite se na dvojne epizode
Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nedolžna navada
Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nedolžna navada
Snemala intimne prizore s 23 let mlajšim
Snemala intimne prizore s 23 let mlajšim
vizita
Portal
Bolezni penisa: kdaj poiskati zdravniško pomoč?
Razmišljate o operaciji želodca?
Razmišljate o operaciji želodca?
Tako boste poskrbeli za varno vadbo v mrzlem vremenu
Tako boste poskrbeli za varno vadbo v mrzlem vremenu
Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec: živila, ki pomirijo prebavo in zmanjšajo draženje
Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec: živila, ki pomirijo prebavo in zmanjšajo draženje
cekin
Portal
Javni sektor: prvo izplačilo delovne uspešnosti po novih pravilih
Poklici, ki bodo med največjimi zmagovalci
Poklici, ki bodo med največjimi zmagovalci
Kaj je 'nillionaire'? In zakaj v to kategorijo spada večina ljudi danes?
Kaj je 'nillionaire'? In zakaj v to kategorijo spada večina ljudi danes?
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
moskisvet
Portal
Test s prsti, ki razkrije, ali imate pljučnega raka
Se spomnite nadležne sosede?
Se spomnite nadležne sosede?
Kam je izginil Joseph Gordon-Levitt?
Kam je izginil Joseph Gordon-Levitt?
To je danes najpogostejši vzrok za razpad razmerja
To je danes najpogostejši vzrok za razpad razmerja
dominvrt
Portal
Zakaj perilo po pranju smrdi?
Kako preprečiti, da bi se oblačila kopičila na stolu?
Kako preprečiti, da bi se oblačila kopičila na stolu?
Kako odstraniti razlit lak za nohte s sedežne garniture?
Kako odstraniti razlit lak za nohte s sedežne garniture?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
okusno
Portal
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
Slana palačinka iz pečice – odlična izbira za kosilo ali večerjo
Slana palačinka iz pečice – odlična izbira za kosilo ali večerjo
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469