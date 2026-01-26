Pijana in zadrogirana divjala skoraj 200 kilometrov na uro

V soboto ob 4.10 je 23-letna voznica osebnega avtomobila doma iz okolice Kopra po cesti, kjer velja omejitev 90 km/h, kljub slabši vidljivosti zaradi dežja, vozila s povprečno hitrostjo 195 km/h. Z vožnjo je nadaljevala po regionalni cesti v smeri Rižane, kjer je večkrat zapeljala na nasprotno smerno vozišče.

Koprski policisti so 23-letnici odredili alkotest, ki je pokazal 0,08 mg/l alkohola v izdihanem zraku, in hitri test na droge, ki je bil pozitiven na kokain, zato so ji odredili strokovni pregled, a ga je voznica odklonila.

Pijani in zadrogirani voznici so odvzeli dovoljenje in ji na kraju izdali plačilni nalog, čaka jo še obdolžilni predlog. "Zagrožena skupna kazen za vse storjene prekrške znaša 2760 evrov in 36 kazenskih točk," so sporočili koprski policisti.