Pijana kriminalista prejela opozorilo pred odpovedjo

Ravnanje policistov, ki sta na kraju nesreče poskušala prikriti posledice nesreče, je pomenilo kršenje kodeksa policijske etike in delovno-pravne zakonodaje, je za časnik Delo pojasnil tiskovni predstavnik policije Drago Menegalija .

Pijana kriminalista, ki sta bila vpletena v prometno nesrečo januarja letos na Tržaški cesti v Ljubljani, sta prejela pisno opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja, so nam potrdili na Generalni policijski upravi.

Policisti so pri 44-letnem vozniku izvedli tudi preizkus z alkotestom, ki je pokazal 0,97 mg alkohola na liter izdihanega zraka.

Ta naj bi mu po svojih najboljših močeh nato pomagal, da na kraj ne bi klicala pomoči, v paniki pa naj bi se najprej lotila odstranjevanja registrskih tablic. Nihče pa nesreče ni prijavil. A se je v tistem trenutku tam, po naključju, znašlo reševalno vozilo.

Naši viri so takrat trdili, da je poškodovani pomoč odklanjal, pa čaprav je bil ves krvav po glavi. Policija je sicer sporočila, da v nesreči ni bilo poškodovanih. Eden izmed vpletenih v nesrečo je zaposlen na ljubljanski policijski upravi, drug pa na oddelku za terorizem in ekstremno nasilje pri Generalni policijski upravi. Nesreča se je sicer zgodila v njunem prostem času, z njunimi osebnimi vozili.

Policija je zoper oba uvedla delovnopravni postopek.