Pijana na e-skiro, padla in se poškodovala. Zasegli tudi predelan moped

Ljubljanski policiti so v ponedeljek obravnavali več prekrškov iz poglavja prometne varnosti. Med drugim tudi prometno nesrečo, ki se je ob 22. uri zgodila na Triglavski ulici v Ljubljani. V nesreči je bila samoudeležena voznica električnega skiroja, ki je zaradi neprilagojene hitrosti padla in se lažje telesno poškodovala.

Že minuli teden pa so vrhniški policisti obravnavali voznika predelanega mopeda. Slednji namreč po homologacijskih predpisih ne sme preseči hitrosti 25 kilometrov na uro, ob pregledu in z nadaljnjim tehničnim pregledom pa so policisti ugotovili, da je moped predelan tako, da dosega največjo hitrost 101 kilometer na uro.

Mladoletnemu vozniku so zaradi tega vozilo zasegli, zoper njega pa bodo podali tudi obdolžilni predlog.

Na Policijski upravi Ljubljana ob tem opozarjajo, da je vožnja s predelanimi motornimi vozili izredno nevarna. "Razumeti je treba, da je vozilo konstrukcijsko zgrajeno in opremljeno tako, da zagotavlja varno vožnjo v okviru največje hitrosti, ki jo lahko zakonsko doseže. V primeru predelave naprave predvsem zavorni sistemi, vzmetenje in drugi pomembni deli za upravljanje vozila ne delujejo tako, da bi bila vožnja varna," poudarjajo.

Ker ugotavljajo, da predelana enosledna vozila pogosto vozijo mladoletne osebe, so ob tem posebno opozorilo namenili tudi staršem otrok. "Prepričajte se, da so vozila, s katerimi se prevažajo mladoletniki, varna in ustrezajo vsem homologacijskih predpisom in normam," narekujejo.