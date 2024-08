Pijana padla z električnim skirojem in se huje poškodovala

V soboto malo pred 17. uro so bili mariborski policisti obveščeni o padcu osebe z električnim skirojem v okolici Ormoža. Voznica je zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča zapeljala na bankino, izgubila oblast nad skirojem in padla po vozišču. Kasneje so ugotovili, da je bila voznica pod vplivom alkohola.