Pijana povzročila nesrečo, že dan prej pobegnila s kraja druge nesreče

V Vojniku so prometni policisti v sredo popoldne obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo, kjer je voznica osebnega vozila na makadamskem parkirišču najprej trčila v stanovanjsko hišo in nato pri vzvratnem premiku še v sprednji del pravilno parkiranega osebnega vozila ter v železni nosilec nadstreška ob objektu. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je imela 0,41 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, hitri test na prisotnost drog pa je pokazal, da je bila tudi pod vplivom konoplje in kokaina. S PU Celje so sporočili, da je odrejen strokovni pregled na prepovedane droge voznica odklonila. Zaradi omenjenih prekrškov voznici grozi globa v višini 1.920 evrov in 26 kazenskih točk.