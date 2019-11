Pijana premetavala prometne znake, eden napadel policista

Kranjski policisti so včeraj pozno popoldan obravnavali prijavo o vandalizmu na javnem kraju. Kršitelji so premetavali prometne znake in vznemirjali občane. Policisti so na kraju izsledili dva odrasla moška pod vplivom alkohola in proti njima začeli postopek.

Eden od njiju je med intervencijo fizično napadel policista, drugi pa tudi ni upošteval ukazov, naj s prekrški preneha. Policisti so morali oba obvladati s prisilnimi sredstvi in ju pridržali.

Zoper oba poteka prekrškovni postopek zaradi kršitev javnega reda, proti enemu od njiju pa je uveden tudi postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja zoper javni red in mir proti policistu. Policist in osumljenec kaznivega dejanja sta bila v dogodku lažje poškodovana. Postopek še poteka.