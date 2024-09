Pijana voznica trčila v policijsko vozilo

V nesreči ni bil nihče poškodovan. V postopku pa so policisti ugotovili, da je voznica vozila pod vplivom alkohola, saj je preizkus z alkotestom pokazal rezultat 1,19 mg/l alkohola v izdihanem zraku, okoli 2,4 promila. Voznici so odredili pridržanje, zoper njo pa bo podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu, so sporočili s PU Ljubljana.