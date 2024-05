Pijana vozila po avtocesti, eden povzročil nesrečo

Za storjen prekršek je sicer predpisana globa v višini 1200 evrov in 18 kazenskih točk. Ker je prekoračil hitrost, so mu policisti izdali še plačilni nalog.

V petek popoldne so celjski policisti ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je na štajerski avtocesti zunaj naselja Lopata vozil 174 kilometrov na uro. Ker je kazal očitne znake alkoholiziranosti, so mu odredili preizkus z alkotestom, ki je pokazal 0,64 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Zoper voznika sledi obdolžilni predlog.

Gorenjski policisti so bili medtem v petek zvečer obveščeni o vozniku kombija, ki je nezanesljivo vozil po gorenjski avtocesti. 29-letnik iz Avstrije je vozil v smeri Ljubljane, med prehitevanjem voznika pred seboj pa je s kombijem trčil v njegov avtomobil. Avstrijec je vozil pod vplivom alkohola (0,92 mg/l). Policisti so mu odredili strokovni pregled in pridržanje do 12 ur. Zoper voznika vodijo postopek suma storitve kaznivega dejanja.