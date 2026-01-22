Pijana na parkirišču povzročila za 80 tisočakov škode

Policisti so bili v sredo malo pred 11. uro obveščeni o prometni nesreči z materialno škodo v Murski Soboti. Ugotovili so, da je voznica osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti na parkirišču trčila v parkirano vozilo, ki ga je odbilo v drevo, nato pa še v dve drugi parkirani vozili.

Po trčenju je voznica zapeljala vzvratno in nato ponovno naprej, pri tem pa oplazila drevo ter poškodovala še tri vozila na parkirišču.

Voznici, ki je vozila pod vplivom alkohola, bodo izdali plačilni nalog.