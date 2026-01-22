Naslovnica
Črna kronika

Pijana na parkirišču povzročila za 80 tisočakov škode

Murska Sobota, 22. 01. 2026 16.29 pred 1 uro 1 min branja 28

Avtor:
M.S.
Nesreča

Policisti so v Murski Soboti obravnavali pijano voznico, ki je na parkirišču poškodovala več vozil in povzročila za okoli 80.000 evrov škode.

Policisti so bili v sredo malo pred 11. uro obveščeni o prometni nesreči z materialno škodo v Murski Soboti. Ugotovili so, da je voznica osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti na parkirišču trčila v parkirano vozilo, ki ga je odbilo v drevo, nato pa še v dve drugi parkirani vozili.

Po trčenju je voznica zapeljala vzvratno in nato ponovno naprej, pri tem pa oplazila drevo ter poškodovala še tri vozila na parkirišču.

Voznici, ki je vozila pod vplivom alkohola, bodo izdali plačilni nalog.

murska sobota policija

Prisila, orožje in nasilje: žrtev prisilili v predajo premoženja

KOMENTARJI28

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
khmmm
22. 01. 2026 17.29
Ja pa ka zdj sj bojo resel je res treba vse komentira
Odgovori
0 0
peT99
22. 01. 2026 17.22
če bi država hotela bi alkohol z lahkoto omejila (trošarine). Tako pa je pač v interesu vladajočim da so ljudje pijani, tako pač ne vidijo težav... če bodo dvignili trošarine na pivo samo za 5% bodo ljudje znoreli...
Odgovori
+1
1 0
peT99
22. 01. 2026 17.23
ljudje se manj pritožujejo ko se dvignejo trošarine na pogonska goriva, kot pa če bi se dvignile na alkohol, tako daleč smo zabredli...
Odgovori
0 0
Sickk 2
22. 01. 2026 17.28
Vazn, da so usi proti pirotehniki oz za popolno prepoved, a kok skode nrdi alko pa ciki ipd..
Odgovori
+1
1 0
Kimberley Echo
22. 01. 2026 17.20
Ta se tudi lahko poslovi od plače ali socialke, pač kar ima. Saj se ga skoraj vsak kdaj napije, samo če vidiš, da ne znaš več vozit, pa ja drugemu rečeš da te pelje.
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
22. 01. 2026 17.13
Kje pa je kazen kot so odvzem vozila in vozniške ter pike..aja je bla iz kaste z vezami
Odgovori
+1
2 1
Pfolca
22. 01. 2026 17.05
100x sem že napisal "dežela pijančkov", ni razlike med spoloma.Kar dosti sem v tujini, postajamo znani predvsem potem, da "požremo vse", dokler ne zmanjka, ni lepo take slišat
Odgovori
-5
4 9
medŠihtom
22. 01. 2026 17.11
to kar navajaš je samo posledica, za kar obstajajo razlogi. eden je zafrustriranost, drugi je kratka pamet, tretji je hitra jeza, četrti je fovšija, pa še enih 35 najbolj osnovnih bi se našlo. aja eden je smrtno sovraštvo v narodu, ki ga je v narod vnesel tito.
Odgovori
-1
2 3
enajstdvanajst1
22. 01. 2026 17.03
sedaj če ima hišo jo lahko kar proda preden se zaključi vse skupaj če ne bodo rubezniki vzeli... in ko si pač neumen v murski na trstenjakovi je varna hiša tam dobi sobo z drugimi pijanci
Odgovori
+0
3 3
medŠihtom
22. 01. 2026 17.12
in ti naivćina sklepaš da je tole prvič, hahahahahahaha. podedovana hiša je že davno šla. vse kar ima, so dolgovi. ti sveta preproščina ti.
Odgovori
+0
1 1
Sandokkan
22. 01. 2026 17.01
Vsaki Dan. Slovenci PIJANCI!
Odgovori
-3
3 6
followme
22. 01. 2026 17.01
Kazen mu naj napisejo za 100 jurju.....Nic novga v prekmurju zolne. piksen ob cesti se posebaj na gorickem pa tak krajinski park.....da o sekanju ovinku ne govorim.Si kopujejo velke avtomobile pa vozit ne znajo. Glavno da ma novejsga in vecjega od soseda
Odgovori
-2
2 4
followme
22. 01. 2026 17.09
Kdor da - je eden od teh
Odgovori
-1
2 3
followme
22. 01. 2026 17.12
Resnica boli
Odgovori
-1
1 2
krjola
22. 01. 2026 16.56
pridna, kva nej rečm....če jo srečam dobi za rudno fix....
Odgovori
-3
0 3
krjola
22. 01. 2026 16.57
pa še kazen ji plačam....
Odgovori
-2
0 2
sivabrada
22. 01. 2026 16.55
U...,a babe tud pijejo ?
Odgovori
+0
2 2
Uporabnik1854475
22. 01. 2026 17.02
Ne ,žlampajo
Odgovori
+3
4 1
Misika1967
22. 01. 2026 16.50
Prekmurska zolna. Ja za goske ni seno.
Odgovori
+0
2 2
Rožle Patriot
22. 01. 2026 16.46
ufff .. drago ... v kakšne avtomobile se je pa to zabijala ...???
Odgovori
+3
4 1
bb5a
22. 01. 2026 16.53
V une z ukrajinskimi tablicami...
Odgovori
+3
4 1
devlon
22. 01. 2026 16.41
bo plačilni nalog za 80k, za žolno?
Odgovori
+1
2 1
Ici
22. 01. 2026 16.38
Kdo pa bo plačal povzročeno škodo?
Odgovori
+1
1 0
UzivatiJeTreba
22. 01. 2026 16.44
Zavarovalnica, potem bo pa le-ta terjala voznico. Si je dobro pokvarila življenje.
Odgovori
+11
11 0
lodz68
22. 01. 2026 16.44
njeno škodo verjetno sama,ostalo zavarovalnice ki pa bodo verjetno preko sodišča tožile za povzročeno skodo
Odgovori
+7
7 0
bb5a
22. 01. 2026 16.36
Mislim da ta tud trezna ne zna vozt...
Odgovori
+7
7 0
bibaleze
