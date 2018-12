Pijana voznica obtičala na železniških tirih

Okoli polnoči so bili ljubljanski policisti obveščeni, da se v bližini železniške postaje Logatec na tirih nahaja vozilo, v katerem je bila ena oseba. O dogodku so bili takoj obveščeni vlaki na relaciji, na kraju pa so posredovali policisti, ki so ugotovili, da je voznica z osebnim vozilom vozila po železniških tirih. Vozilo je po okoli 300 metrih obstalo na tirih. Zaradi dogodka je bil oviran železniški promet, na kraju je obstal tudi tovorni vlak.