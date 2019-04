Pijana voznica prevažala dveletnega otroka in trčila v drog ob cesti

Med Dolenjo vasjo in Pohanco se je minuli petek okoli 19. ure zgodila prometna nesreča, v kateri so bili poškodovani štirje udeleženci. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 29-letna voznica osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drog javne razsvetljave. Reševalci so v bolnišnico odpeljali poškodovano voznico in potnike - otroka starega dve leti, ki je med vožnjo sedel na prednjem desnem sedežu, 30-letnega in 29-letnega moškega, so sporočili s PU Novo mesto.

Po podatkih iz bolnišnice se je v nesreči 29-letni potnik huje poškodoval, ostali pa so utrpeli lažje poškodbe. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti, so policisti povzročiteljici odredili preizkus, v litru izdihanega zraka pa je imela 0,68 miligramov alkohola. Odredili so ji tudi strokovni pregled, saj so v vozilu našli in zasegli vrečko s posušenimi rastlinskimi delci s sumom na prepovedano konopljo.

Policisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.