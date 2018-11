Pijana voznica se je testu alkoholiziranosti hotela izogniti s hlinjenjem bolezni

Škofjeloški policisti so v soboto opoldan obravnavali voznico, ki je nevarno in nezanesljivo vozila iz Medvod proti Škofji Loki. Ustavili so jo in ji odredili preizkus alkoholiziranosti, ki pa se ga je, kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, "s prepričljivimi izgovori začela izogibati. Zaradi domnevno hudih bolečin v trebuhu in histerije so voznico na kraju zato pregledali tudi reševalci, ki so ugotovili, da je samo hlinila bolezen in da z njo ni nič narobe." Preizkus alkoholiziranosti je

naposled opravila, naprava pa je pokazala kar 0,87 mg/l alkohola v krvi.

Predstavnik kranjskih policistov Bojan Kos je sporočil, da so ji policisti odvzeli vozniško dovoljenje in ji prepovedali nadaljnjo vožnjo. "Zaradi hujšega prekrška bo o njenem početju z nujnim obdolžilnim predlogom obveščeno pristojno okrajno sodišče, policisti pa bodo zanjo predlagali tudi trajen odvzem vozniškega dovoljenja," je povedal Kos.

Na PU Kranj pa so včeraj ponoči obravnavali še en nevaren primer: voznika, ki je bil močno pod vplivom alkohola, so ustavili s predrto pnevmatiko, ki jo je poškodoval, ko je med vožnjo od Jeprce proti Laboram že enkrat zapeljal s ceste, potem pa je z vožnjo v takem stanju nadaljeval. "V obeh primerih so policisti takoj reagirali na informacije voznikov o domnevno nevarnih vožnjah," je povedal Kos.

Policisti vnovič opozarjajo, da v takem stanju na cesti nihče nima kaj početi. "Dejstvo je tudi, da ni nevarna samo taka pijanost, ampak tudi tista bistveno nižje stopnje, saj alkohol na voznika v določeni meri začne učinkovati že pri zanemarljivih 0,09 mg/l ali 0,2 promila alkohola," je zapisal Kos. Pri tej stopnji se namreč že poslabša sposobnost opazovanja premikajočih se luči. To na primer pomeni, da ponoči voznik ni več sposoben pravilno oceniti razdalje do vozil, ki prihajajo nasproti ali jih dohiteva.