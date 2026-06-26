Pijana voznica v Portorožu na strehi, pri Bertokih vozil kar 174 km/h

Ob 3.15 je dežurni OKC PU Koper prejel več klicev o prometni nesreči na Koprski cesti v Portorožu, kjer je vozilo obstalo na strehi. Ugotovljeno je bilo, da je 21-letna voznica začetnica vozila osebni avtomobil iz smeri Portoroža proti Valeti. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubila oblast nad vozilom, zapeljala v obcestni zid, vozilo pa se je nato prevrnilo na bok in nazadnje na streho. Voznica je utrpela lažje telesne poškodbe in bila z reševalnim vozilom odpeljana v SB Izola. Njeni sopotnici nista bili poškodovani. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal rezultat 0,52 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so ji prepovedali nadaljnjo vožnjo, začasno odvzeli vozniško dovoljenje in bodo zoper njo podali obdolžilni predlog.