Pijana voznica v Portorožu na strehi, pri Bertokih vozil kar 174 km/h

Ob 3.15 je dežurni OKC PU Koper prejel več klicev o prometni nesreči na Koprski cesti v Portorožu, kjer je vozilo obstalo na strehi. Ugotovljeno je bilo, da je 21-letna voznica začetnica vozila osebni avtomobil iz smeri Portoroža proti Valeti. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubila oblast nad vozilom, zapeljala v obcestni zid, vozilo pa se je nato prevrnilo na bok in nazadnje na streho. Voznica je utrpela lažje telesne poškodbe in bila z reševalnim vozilom odpeljana v SB Izola. Njeni sopotnici nista bili poškodovani. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal rezultat 0,52 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so ji prepovedali nadaljnjo vožnjo, začasno odvzeli vozniško dovoljenje in bodo zoper njo podali obdolžilni predlog.
Koprski prometni policisti pa so ob 22.04 med izvajanjem meritev hitrosti na nekdanji hitri cesti pri Bertokih 50-letnemu vozniku osebnega avtomobila na odseku, kjer je hitrost omejena na 90 km/h, izmerili hitrost 174 km/h. Vozniku so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in zoper njega podali obdolžilni predlog, so sporočili s PU Koper.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.