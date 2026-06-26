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Črna kronika

Pijana voznica v Portorožu na strehi, pri Bertokih vozil kar 174 km/h

Koper, 26. 06. 2026 12.32 pred 32 minutami 1 min branja 4

Avtor:
A.K.
Razbito steklo na cesti

21-letna voznica je v zgodnjih jutranjih urah v Portorožu povzročila prometno nesrečo, v kateri je vozilo končalo na strehi. Voznica je bila pod vplivom alkohola. Na drugi lokaciji pri Bertokih so policisti izmerili hitrost 174 km/h.

Ob 3.15 je dežurni OKC PU Koper prejel več klicev o prometni nesreči na Koprski cesti v Portorožu, kjer je vozilo obstalo na strehi. Ugotovljeno je bilo, da je 21-letna voznica začetnica vozila osebni avtomobil iz smeri Portoroža proti Valeti. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubila oblast nad vozilom, zapeljala v obcestni zid, vozilo pa se je nato prevrnilo na bok in nazadnje na streho. Voznica je utrpela lažje telesne poškodbe in bila z reševalnim vozilom odpeljana v SB Izola. Njeni sopotnici nista bili poškodovani. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal rezultat 0,52 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so ji prepovedali nadaljnjo vožnjo, začasno odvzeli vozniško dovoljenje in bodo zoper njo podali obdolžilni predlog.

Hrvaška policija
Hrvaška policija
FOTO: Shutterstock

Koprski prometni policisti pa so ob 22.04 med izvajanjem meritev hitrosti na nekdanji hitri cesti pri Bertokih 50-letnemu vozniku osebnega avtomobila na odseku, kjer je hitrost omejena na 90 km/h, izmerili hitrost 174 km/h. Vozniku so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in zoper njega podali obdolžilni predlog, so sporočili s PU Koper.

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KOMENTARJI4

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
26. 06. 2026 13.05
Nekdanji hitri cesti vrniti status hitre ceste, s pripisom, Brez Cestnjinjenja.
Odgovori
0 0
Masturbator
26. 06. 2026 12.54
slovenci pijanci
Odgovori
+1
1 0
ALEX0000
26. 06. 2026 12.41
Zakaj pa slika hrvaškega policijskega vozila??
Odgovori
+3
3 0
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