Pijana voznica, voznik pod vplivom drog in trije 'divjaki' na avtocesti

Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, so v petek obravnavali voznika, ki mu je hitri test na droge pokazal, da je vozil pod vplivom prepovedane droge. Policisti so vozniku odredili strokovni pregled, ki pa ga je odklonil.

Isti dan so policisti Policijske postaje Celje obravnavali tri voznike, ki so na avtocesti močno prekoračili dovoljeno hitrost. Na odseku z omejitvijo 100 km/h so namreč vozili s hitrostjo 172 km/h, 173 km/h in 184 km/h. Vsem trem kršiteljem so izrekli 1200 evrov globe in devet kazenskih točk.

V soboto zjutraj pa so policisti na avtocesti obravnavali voznico osebnega avtomobila, ki je vozila iz smeri Vranskega proti Šentrupertu. Alkotest je pokazal, da je imela nekaj manj kot promil in pol alkohola v krvi.

Voznico so pridržali do streznitve, zoper njo pa bodo podali obdolžilni predlog. Za prekršek je predpisana globa v višini 1200 evrov in stranska kazen 18 kazenskih točk.