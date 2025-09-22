Svetli način
Pijana voznica zapeljala s ceste, trčila v prometni znak in obstala na brežini

Dovje, 22. 09. 2025 10.19 | Posodobljeno pred 16 minutami

M.P.
V noči z nedelje na ponedeljek so policisti kranjske policijske uprave obravnavali nesrečo, ki jo je povzročila močno pijana voznica. Okoli 1. ure zjutraj je zaradi neprilagojene hitrosti na cesti Gozd Martuljek–Dovje zapeljala s ceste, trčila v prometni znak in naposled z vozilom obstala na brežini ob cestišču. V nesreči je utrpela lažje poškodbe.

Policija FOTO: Luka Kotnik

Kranjskogorski policisti so malo pred 1. uro zjutraj prejeli obvestilo o prometni nesreči, v kateri je 37-letna voznica zapeljala s ceste, trčila v prometni znak in z avtomobilom obstala na brežini izven vozišča. Okoliščine kažejo na neprilagojeno hitrost.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je 37-letnica vozila pod močnim vplivom alkohola; 1,00 miligram alkohola na liter izdihanega zraka, kar je več kot dva promila.

V nesreči je voznica utrpela lažje poškodbe. Zdravstveni delavci in gasilci so ji na kraju nudili pomoč.

Policisti so ji zaradi vožnje pod vplivom alkohola začasno odvzeli vozniško dovoljenje. "To bo z obdolžilnim predlogom poslano v nadaljnjo obravnavo na pristojno okrajno sodišče," so sporočili ter dodali, da zaradi povzročitve prometne nesreče zoper voznico vodijo tudi prekrškovni postopek.

Teleport
22. 09. 2025 10.57
Je bila pa zejna
a res1
22. 09. 2025 10.55
V NM v eni izmed prodajalen so pa zaplinili trgovino, kjer so bili otroci.
