Pijana voznica zapeljala s ceste, trčila v prometni znak in obstala na brežini

Kranjskogorski policisti so malo pred 1. uro zjutraj prejeli obvestilo o prometni nesreči, v kateri je 37-letna voznica zapeljala s ceste, trčila v prometni znak in z avtomobilom obstala na brežini izven vozišča. Okoliščine kažejo na neprilagojeno hitrost.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je 37-letnica vozila pod močnim vplivom alkohola; 1,00 miligram alkohola na liter izdihanega zraka, kar je več kot dva promila.

V nesreči je voznica utrpela lažje poškodbe. Zdravstveni delavci in gasilci so ji na kraju nudili pomoč.

Policisti so ji zaradi vožnje pod vplivom alkohola začasno odvzeli vozniško dovoljenje. "To bo z obdolžilnim predlogom poslano v nadaljnjo obravnavo na pristojno okrajno sodišče," so sporočili ter dodali, da zaradi povzročitve prometne nesreče zoper voznico vodijo tudi prekrškovni postopek.