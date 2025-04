Pijana voznika povzročila prometni nesreči, eden napihal 2,7 promila

Policisti so bili v petek nekaj čez 22. uro obveščeni o prometni nesreči na Jelenčevi ulici v Kranju, kjer je 42-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti z avtomobilom trčil v avtomobil druge voznice, ki je bila lahko telesno poškodovana. Pomoč na kraju ji je nudilo zdravstveno osebje in jo z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Voznik je avtomobil vozil pod močnim vplivom alkohola (1,29 mg/l, kar je okoli 2,7 promila). Policisti so vozniku odredili pridržanje do 12 ur in zoper njega vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Kranjski policisti so bili v soboto nekaj čez 5. uro obveščeni tudi o prometni nesreči na Kališki ulici v Kranju. 26-letni voznik je v ovinku zapeljal s ceste in trčil v več parkiranih avtomobilov, zabojnikov za smeti in drog javne razsvetljave. Po vseh trkih se je avtomobil prevrnil na bok in pristal na strehi. Voznik je avtomobil vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod močnim vplivom alkohola (1,05 mg/l, kar je več kot 2 promila). V nadaljevanju je tudi odklonil strokovni pregled na prepovedano drogo. Avtomobil je bil poškodovan v celoti. Prav tako je nastala premoženjska škoda tudi na drugih avtomobilih, ostalih predmetih in javni infrastrukturi. Na kraju je bilo pomoč nudilo tudi zdravstveno osebje in gasilci. Policisti za voznika vodijo prekrškovni postopek za več prometnih prekrškov, so sporočili s PU Kranj.