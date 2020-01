Pijana za volanom: eden v krožišču v nasprotno smer, drugi trčil v garažo

V sredo ob 23. uri so policisti v Izoli ustavili 64-letnega voznika osebnega avtomobila, ker je v krožišču zapeljal v nasprotno smer. Odrejen preizkus alkoholiziranosti mu je pokazal 1,42 mg/l.

Odredili so mu pridržanje, sledi obdolžilni predlog, so sporočili s PU Koper.

Ob tem so policisti opozorili, da sta alkohol in vožnja pod vplivom alkohola še vedno eden glavnih dejavnikov tveganja za nastanek prometne nesreče. Zaradi alkohola se zmanjšujejo naše sposobnosti varnega sodelovanja v prometu, zaznava, predvidevanja in presoje ter odločanja in končne izvedbe ustreznega ravnanja. Zato se zaradi vpliva alkohola že pri koncentraciji 0,5 promila verjetnost povzročitve prometne nesreče podvoji, pri 1,1 promila alkohola pa osemkrat poveča v primerjavi s treznim voznikom.

Pijan trčil v garažo

Policisti na območju Policijske postaje Slovenj Gradec so medtem v torek obravnavali 39-letnega voznika osebnega vozila, ki je zaradi vožnje pod vplivom alkohola zapeljal z vozišča in trčil v garažo. Voznik je odklonil preizkus alkoholiziranosti, policisti pa so ga pridržali in mu odvzeli vozniško dovoljenje.

Zaradi storitve več prometnih prekrškov in kršitve javnega reda in miru so mu izrekli globo, sledi še obdolžilni predlog.

Madžarskemu tovornjakarju prepoved vožnje v Sloveniji

Prav tako v torek so policisti na avtocestnem počivališču Tepanje izvedli postopek s 57-letnim madžarskim voznikom tovornega vozila, ki mu je alkotest pokazal 0,65 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka.

Voznika so privedli k preiskovalni sodnici, ki mu je izrekla globo v višini 1.200 evrov in 18 kazenskih točk. Po pravnomočnosti odločbe sledi še ukrep prepovedi vožnje v Sloveniji, pa so sporočili s PU Celje.