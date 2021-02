Pijana za volanom in z otrokom v avtomobilu ovirala promet

Policisti PU Murska Sobota so v ponedeljek okoli 22.30 prejeli prijavo občanke, da se na cesti med Mursko Soboto in Noršinci v osebnem avtomobilu joče deklica, voznica, ki je pod vplivom alkohola, pa se z avtom noče umakniti s ceste.

Na kraj so prihiteli policisti in ugotovili, da je bila voznica pod močnim vplivom alkohola. V postopku ni želela sodelovati in se je nedostojno vedla do policistov, so še sporočili z murskosoboške enote.

Ker preizkusa alkoholiziranosti ni opravila po navodilih, so ji policisti odredili strokovni pregled, ki pa ga je odločno odklonila. V vozilu je bila tudi njena hči; policisti navajajo, da je šlo za mlajšo mladoletnico. Na kraj dogodka so poklicali sorodnika, ki je obe odpeljal domov. Zoper voznico bodo podali obdolžilni predlog.

Možje v modrem tako vse udeležence v cestnem prometu znova pozivajo, naj za volan sedejo le trezni, posebno odgovorno pa naj ravnajo, ko imajo v vozilu še otroka. Če voznik uživa alkohol, naj se ne odloči za vožnjo v cestnem prometu, temveč naj vozi oseba, ki ni uživala alkoholnih pijač, ali pa naj se odločijo za uporabo javnega prevoza.