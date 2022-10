Pijana ženska grozila in kričala na natakarico, nato še na moškega

Natakarica je incident prijavila Policiji včeraj nekaj pred polnočjo. 40-letnica, ki je s seboj imela psa, se je razburila, ker ji natakarica ni želela postreči pijače, saj je presodila, da je ženska pregloboko pogledala v kozarec. Policisti so kršiteljici, ki je kričala in grozila natakarici, izdali plačilni nalog, so sporočili predstavniki Policijske uprave (PU) Koper.

Policisti so nato nekaj pred eno uro zjutraj dobili še eno prijavo iz Kopra. Občan je povedal, da ženska pod vplivom alkohola zunaj kriči in jim zvoni. Policisti so ponovno našli 40-letnico, ki se je v postopku pričela upirati. "Policisti so ji tokrat odredili pridržanje. Ker je imela s seboj psa, je ponj prišla predstavnica zavetišča, ki je za žival poskrbela," so še pojasnili na PU Koper.