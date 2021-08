Pijana ženska kričala in brcala moškega na avtobusni postaji v Kopru

Ženska ni prenehala z nasiljem niti potem, ko so ji to ukazali policisti.

Policisti so včeraj okrog 19. ure na avtobusni postaji v Kopru obravnavali spor med 41-letno ženska in 46-letnim moškim, ki sta se z avtobusom pripeljala v Koper. Ob prihodu je ženska začela kričati in žaliti moškega. Pri tem ga je tudi odrinila, brcnila in pričela metati njuna oblačila po tleh, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.

Policijska patrulja, ki je prišla na postajo, je kršiteljici ukazala, naj preneha z nasiljem. Tega ni upoštevala in pričela žaliti še policiste. "Kljub ponovnemu ukazu se ni umirila in nadaljevala s kršitvijo pod vplivom alkohola," so pojasnili na PU Koper in dodali, da so jo policisti zato pridržali in ji izdali plačilni nalog.