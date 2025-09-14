Svetli način
Črna kronika

Pijanega voznika e-skiroja 'mimoidoči večkrat pobrali s tal'

Bled, 14. 09. 2025 17.12 | Posodobljeno pred 28 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.P.
Komentarji
1

Blejski policisti so v soboto zvečer obravnavali 62-letnega moškega, ki se je vozil z električnim skirojem, pri čemer naj bi večkrat padel. "Mimoidoči so ga že večkrat pobirali s tal," so sporočili policiti, ki so moškemu ob prihodu na kraj odredili preizkus alkoholiziranosti. Ta je pokazal, da je imel v krvi več kot dva promila alkohola.

Alkotest
Alkotest FOTO: PU Kranj

S policijske uprave Kranj so sporočili, da so bili blejski policisti v soboto okoli 20.30 obveščeni, da so "mimoidoči že večkrat s tal pobirali moškega na električnem skiroju".

Policisti so 62-letnemu moškemu po prihodu na kraj odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,96 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka oz. več kot dva promila alkohola v krvi.

Policisti zoper moškega vodijo prekrškovni postopek.

Električni skiro
Električni skiro FOTO: Profimedia

Ob tem pa opozarjajo, da lahko lahka motorna vozila, kot je na primer električni skiro, vozijo otroci med 12. in 14. letom starosti, če imajo kolesarsko izkaznico, ter starejši od 14 let. Tovrstna vozila lahko vozijo po kolesarskih površiah, v kolikor teh ni, pa ob desnem robu ceste, vendar le v naselju, kjer je omejitev do 50 kilometrov na uro.

Do 18. leta starosti je obvezna tudi uporaba kolesarske čelade, uporaba mobilnega telefona med vožnjo pa je prepovedana. "Vozite trezni, ponoči pa imejte prižgano luč," še svetujejo na Policiji.

policija električni skiro bled
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jedupančpil
14. 09. 2025 17.50
voznik wolteka...:)
ODGOVORI
0 0
ISSN 1581-3711
