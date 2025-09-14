Pijanega voznika e-skiroja 'mimoidoči večkrat pobrali s tal'

S policijske uprave Kranj so sporočili, da so bili blejski policisti v soboto okoli 20.30 obveščeni, da so "mimoidoči že večkrat s tal pobirali moškega na električnem skiroju".
Policisti so 62-letnemu moškemu po prihodu na kraj odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,96 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka oz. več kot dva promila alkohola v krvi.
Policisti zoper moškega vodijo prekrškovni postopek.
Ob tem pa opozarjajo, da lahko lahka motorna vozila, kot je na primer električni skiro, vozijo otroci med 12. in 14. letom starosti, če imajo kolesarsko izkaznico, ter starejši od 14 let. Tovrstna vozila lahko vozijo po kolesarskih površiah, v kolikor teh ni, pa ob desnem robu ceste, vendar le v naselju, kjer je omejitev do 50 kilometrov na uro.
Do 18. leta starosti je obvezna tudi uporaba kolesarske čelade, uporaba mobilnega telefona med vožnjo pa je prepovedana. "Vozite trezni, ponoči pa imejte prižgano luč," še svetujejo na Policiji.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.