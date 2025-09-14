Pijanega voznika e-skiroja 'mimoidoči večkrat pobrali s tal'

S policijske uprave Kranj so sporočili, da so bili blejski policisti v soboto okoli 20.30 obveščeni, da so "mimoidoči že večkrat s tal pobirali moškega na električnem skiroju".

Policisti so 62-letnemu moškemu po prihodu na kraj odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,96 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka oz. več kot dva promila alkohola v krvi.

Policisti zoper moškega vodijo prekrškovni postopek.