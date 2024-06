Pijani 23-letnik brez vozniške bežal pred Policijo, najprej z avtom, nato peš

Nekaj čez 22. uro so šentjernejski policisti pri Dobravi pri Škocjanu skušali ustaviti voznika škode octavie. 23-letnik jih ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo vožnjo nadaljeval. V križišču je prevozil rdečo luč, vozil tudi po kolovozni poti, kjer je zaviral in naglo speljeval, potem pa vozilo ustavil in poskušal pobegniti peš. Kljub njegovim naporom so ga policisti prijeli in obvladali.