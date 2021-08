Pijani 57-letnik padel in si poškodoval glavo, na urgenci pa zmerjal osebje

V ponedeljek okoli 22.30 je 57-letnik zaradi pijanosti padel pred domačo stanovanjsko hišo in si poškodoval glavo. Ko ga je našla žena in poklicala reševalce, so ga z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Maribor.

Policisti so opravili ogled kraja padca in izključili tujo krivdo. V UKC Maribor je medtem poškodovani, namesto da bi izkazal hvaležnost za zdravniško pomoč in oskrbo, zmerjal medicinske sestre in jim grozil. Policisti so zato intervenirali tudi tam, a jim poškodovanega ni uspelo pomiriti.

Odnehal ni niti po ukazu policistov, zato so ga ob 00.40 pridržali do streznitve. Ko se bo streznil, bo prejel plačilni nalog, so sporočili s PU Maribor.