Pijani Hrvat po pomurski avtocesti 195 km/h

Policisti PU Murska Sobota so včeraj med 10. in 17. uro na pomurski avtocesti A5 izvedli poostren nadzor cestnega prometa po metodologiji Pegaz. Ugotovljenih je bilo 48 kršitev prometnih pravil. Ugotovili so 25 kršitev vožnje z neprimerno hitrostjo, 15 kršitev, povezanih s prevozom tovora, in osem drugih kršitev, so sporočili.