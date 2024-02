Pijan Hrvat z 2,8 promila alkohola v krvi vijugal po cesti

Črnomaljski policisti so bili včeraj nekaj pred 21. uro obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi na cesti med Dragatušem in Malim Nerajcem vijugal po cesti in ogrožal ostale udeležence v prometu. Takoj so se odzvali in na podlagi opisa vozila kršitelja izsledili in ustavili. Ugotovili so, da gre za 59-letnega voznika iz Hrvaške, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,36 miligramov alkohola (2,8 g/kg). Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Privedli ga bodo v postopek pred pristojno sodišče.