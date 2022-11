Pijani in brez vozniškega izpita za volanom, dva povzročila tudi nesrečo

Dolenjski in belokranjski policisti so imeli konec tedna veliko dela s pijanimi vozniki. Že v petek popoldne so jih obvestili o prometni nesreči s pobegom v Dolenjih Kamencah. Novomeški policisti so po ogledu kraja nesreče ugotovili, da je neznani voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, trčil v brežino in zapeljal nazaj na cesto, kjer je trčil v avtomobil 40-letnega voznika in pobegnil s kraja nesreče. Policisti so na podlagi opisa vozila voznika izsledili in ugotovili, da gre za 61-letnika brez veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,09 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, prav tako pa ga čaka ovadba zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.

Le dan zatem so črnomaljske policiste obvestili, da reševalci oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval v prometni nesreči. Po zbranih obvestilih in opravljenem ogledu so ugotovili, da je bil voznik udeležen v prometni nesreči na območju Vinice, kjer je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in čelno trčil v oporni zid. Policisti so za povzročitelja nesreče, ki je bil po oceni zdravstvenega osebja pod močnim vplivom alkohola in je obstajal sum na hujše poškodbe, odredili strokovni pregled. Glede na ugotovitve bodo zoper 42-letnega voznika ustrezno ukrepali.



V noči na nedeljo so krški policisti v okolici Krškega ustavljali voznika osebnega vozila, a kršitelj znakov policistov ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo. Policisti so ga ustavili v naselju Narpelj in ugotovili, da gre za 28-letnika, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu policisti odredili preizkus, ki pa ga je odklonil. Avtomobil so mu zasegli, o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom pa so policisti seznanili sodišče. Metliški policisti pa so med kontrolo prometa v Metliki ustavili voznika osebnega avtomobila iz Novega mesta in med postopkom ugotovili, da gre za 23-letnika, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,25 miligrama alkohola. "Avtomobil so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog," so še sporočili s PU Novo mesto.