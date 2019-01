Pijani kriminalist trčil v semafor, drugi naj bi mu pomagal nesrečo prikriti

V noči na soboto sta se dva ljubljanska kriminalista, oba z alkoholom v krvi, vozila po Tržaški cesti v Ljubljani.

Kot potrjuje policija, je vsaj eden peljal prehitro, nato pa v križišču z vso silo trčil v semafor. Voznik naj bi se po pripovedih prič opotekel iz vozila, za njim pa je ustavil njegov prijatelj. Ta naj bi mu po svojih najboljših močeh nato pomagal, da na kraj ne bi klicala pomoči, v paniki pa naj bi se najprej lotila odstranjevanja registrskih tablic. "Ta podatek mi v tem trenutku ni znan, a zbiranje obvestil še traja," pa na to odgovarja Refik Hodžić iz Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Nihče pa nesreče ni prijavil. A se je v tistem trenutku tam, po naključju, znašlo reševalno vozilo. A kot pravijo na PU Ljubljana, v nesreči nihče ni bil telesno poškodovan. Naši viri pa medtem trdijo, da je poškodovani pomoč odklanjal, pa čaprav je bil ves krvav po glavi. Menda - z razlogom: ker sta bila tako voznik kot njegov prijatelj kriminalista. Eden z ljubljanske uprave, drugi z oddelka za terorizem in ekstremno nasilje pri generalni policijski upravi. Nesreča se je sicer zgodila v njunem prostem času, z njunimi osebnimi vozili.

Dogodek prijavili in tako razkrili občani: bosta zdaj vendarle odgovarjala? Kako?

Policijo so nato poklicali občani in dogodka nista mogla več prikriti. Policisti so pri 44-letnem vozniku izvedli tudi preizkus z alkotestom, ki je pokazal 0,97 mg alkohola na liter izdihanega zraka. Kot vzrok trčenja je policija navedla neprilagojeno hitrost. Napihal je sicer tudi drugi - 0,30 mg alkohola na liter izdihanega zraka.

Policija pa je zdaj zoper oba uvedla delovnopravni postopek. "Domneva se, da sta se tam zagovarjala, da je avtomobil, ki je bil udeležen v nesreči, vozil drugi," pravi Hodžić.

A če ne bi bili na kraju po naključju reševalci najbrž za dogodek sploh ne bi izvedeli. "Ničesar nismo hoteli zamolčati," so ogorčeni na policiji, kjer trdijo, da o nesrečah brez poškodb posebej ne obveščajo. "Gre za dogodek, ki ne izstopa po ničemer - privat čas, privatno vozilo, posebnosti ni bilo," dodajajo ljubljanski policisti. Kar pa sta bržkone vedela tudi kriminalista in zato po naših informacijah prikrivala poškodbe.

Sankcije, ki se jima obetajo pa - od delovnega pogovora, do disciplinskega postopka, lahko opomin pred odpovedjo ali celo odpoved delovnega razmerja.