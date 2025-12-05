Pijani mladoletnik ob pol petih zjutraj razgrajal na avtobusu

Kot so nam pojasnili na PU Ljubljana, so bili v četrtek okoli 4.30 obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na avtobusu Ljubljanskega potniškega prometa, in sicer na območju Šiške.
Mladoletnik, ki je bil vidno pod vplivom alkohola, se je nedostojno vedel do voznika, nato pa tudi do policistov.
Ker ni upošteval ukazov policistov in s kršitvami ni prenehal, so mu odredili pridržanje do streznitve.
Policisti bodo o kršitvah obvestili pristojno sodišče za prekrške.
Nov incident se je zgodil točno tri tedne po brutalnem napadu na voznika avtobusa LPP na Bavarskem dvoru. Storilec je voznika napadel z nožem in ga hudo telesno poškodoval. Sodnik je 37-letnemu osumljencu odredil pripor, ki ga prestaja v enoti za forenzično psihiatrijo v Mariboru.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.