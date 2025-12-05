Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Pijani mladoletnik ob pol petih zjutraj razgrajal na avtobusu

Ljubljana, 05. 12. 2025 10.19 | Posodobljeno pred 29 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.S.
Komentarji
6

Vidno pijani mladoletnik je v četrtek zgodaj zjutraj razgrajal na ljubljanskem mestnem avtobusu in se nedostojno vedel do voznika. Na kraj so prišli policisti in fantu odredili pridržanje do streznitve.

Kot so nam pojasnili na PU Ljubljana, so bili v četrtek okoli 4.30 obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na avtobusu Ljubljanskega potniškega prometa, in sicer na območju Šiške.

Mladoletnik, ki je bil vidno pod vplivom alkohola, se je nedostojno vedel do voznika, nato pa tudi do policistov.

Ker ni upošteval ukazov policistov in s kršitvami ni prenehal, so mu odredili pridržanje do streznitve.

Policisti bodo o kršitvah obvestili pristojno sodišče za prekrške.

Avtobus (slika je simbolična).
Avtobus (slika je simbolična). FOTO: Aljoša Kravanja

Nov incident se je zgodil točno tri tedne po brutalnem napadu na voznika avtobusa LPP na Bavarskem dvoru. Storilec je voznika napadel z nožem in ga hudo telesno poškodoval. Sodnik je 37-letnemu osumljencu odredil pripor, ki ga prestaja v enoti za forenzično psihiatrijo v Mariboru.

Preberi še Pripor za osumljenca napada, življenje voznika avtobusa ni ogroženo
ljubljana avtobus
Naslednji članek

Trčil v avto, nato še v prometno signalizacijo

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ČrniGad
05. 12. 2025 10.49
Evo ga...kandidat, ki bo otroke delal, če se že obnašat ne zna! Take bučke nam prodajajo, da me taka izjava ne bi presenetila.
ODGOVORI
0 0
KoprivnikSLO
05. 12. 2025 10.48
+1
Za take bi moral biti doma oče, ki bi jim po hitrem postopku odprl čakre in očistil auro.
ODGOVORI
1 0
Yan191210
05. 12. 2025 10.47
-1
Pijan ne za volan, ne v taksi, ne na avtobus...ja kaj pa potem? Absolutno ni prav, ampak v tem primeru se ga popiše in ne daje ven člankov, ker naslednji korak je da se tak "kekec" sam odpelje domov....
ODGOVORI
0 1
Infiltrator
05. 12. 2025 10.37
+5
Mamica bo rekel naši pa ze ni to delal... Tati pa ,sine ti samo tako napred!
ODGOVORI
5 0
but_the_ppl_are_retarded
05. 12. 2025 10.34
+5
Veseli december...
ODGOVORI
5 0
2fast4
05. 12. 2025 10.26
+6
A je bila obveščena mamica...
ODGOVORI
6 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385