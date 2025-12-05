Pijani mladoletnik ob pol petih zjutraj razgrajal na avtobusu

Kot so nam pojasnili na PU Ljubljana, so bili v četrtek okoli 4.30 obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na avtobusu Ljubljanskega potniškega prometa, in sicer na območju Šiške.

Mladoletnik, ki je bil vidno pod vplivom alkohola, se je nedostojno vedel do voznika, nato pa tudi do policistov.

Ker ni upošteval ukazov policistov in s kršitvami ni prenehal, so mu odredili pridržanje do streznitve.

Policisti bodo o kršitvah obvestili pristojno sodišče za prekrške.