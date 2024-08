Pijani mopedist trčil v robnik in padel, v bolnišnici pa se grdo vedel do osebja

Policisti so bili o prometni nesreči obveščeni včeraj okoli 19. ure. Ugotovili so, da je zaradi vožnje preblizu roba vozišča trčil v robnik in padel. Pri tem se je lažje poškodoval in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v SB Trbovlje.

Prav tako pa je bilo v postopku ugotovljeno, da ni uporabljal varnostne čelade in da je vozil pod vplivom alkohola, saj je preizkus z alkotestom pokazal rezultat 1,00 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zoper njega bo uveden prekrškovni postopek.