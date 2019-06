Pijani mopedist zmerjal in žalil zdravniško osebje, ki mu je nudilo pomoč

Kot so sporočili iz PU Lljubljana, so bili v petek malo pred polnočjo obveščeni o prometni nesreči na Vodnikovem trgu v Ljubljani, v kateri je bil udeležen voznik mopeda. Kot so ugotovili, je ta zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča in vožnje pod vplivom alkohola, napihal je 0,94 mg/l, zapeljal ob robnik in z vozilom padel po tleh.

Zmerjal vozniško osebje

V prometni nesreči se je lahko telesno poškodoval in je bil z reševalnim vozilom odpeljan na UKC Ljubljana. Voznik je med nudenjem pomoči zmerjal ter žalil zdravniško osebje, zaradi česar mu je bil izdan plačilni nalog tudi zaradi nedostojnega vedenja.