Pijani motorist fizično napadel policista med uradnim postopkom

Policisti Policijske postaje Podlehnik so opravljali nadzor cestnega prometa včeraj v večernem času. Skušali so ustaviti 58-letnega motorista, ki je prekoračil najvišjo dovoljeno hitrost v naselju, vendar voznik ni ustavil na znak policista. Zato sta policista zapeljala za njim in ga ponovno skušala ustaviti s pomočjo modrih utripajočih luči ter kratkega zvočnega signala. Voznik je opozorila upošteval in se ustavil, so pojasnili na Policijski upravi (MB) Maribor.

Policista sta vozniku odredila preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,87 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka. "Po opravljenem preizkusu je voznik hotel preprečiti uradno dejanje policistov tako, da je policista fizično napadel, zaradi česar sta bila policista primorana uporabiti prisilna sredstva: telesno silo in sredstva za vklepanje in vezanje – lisice," so potek dogodka opisali na PU Maribor.

Policista sta zato motoristu odredila policijsko pridržanje. Ker je voznik kršil tudi cestno prometne predpise, bo Policija zoper njega spisala obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče. Ker je motorist utemeljeno osumljen tudi storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi, ga bo tudi kazensko ovadila. "Za navedeno kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora od enega do petih let," so še sporočili predstavniki PU Maribor.